12 сентября в России отметили День танкиста
13 сентября 2010, 10:03ОбществоОльга
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Во второе воскресенье сентября в России традиционно отмечается День танкистов. Этот праздник был учрежден в ознаменование больших заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме противника в годы Великой Отечественной войны, а также за заслуги танкостроителей в оснащении Вооруженных Сил страны бронетанковой техникой.
Глава города Валентина Исаева поздравила всех жителей Нижнего Тагила с Днем танкиста. «Для тагильчан это значимый праздник, ведь наш город вписал немало замечательных страниц в блистательную историю бронетанковых войск и отечественного танкостроения».
В этом году День танкиста отмечается особо, сообщает ntagil.org. Ровно 65 лет прошло с момента Великой Победы, в достижение которой бронетанковые войска внесли свой неоценимый вклад.
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