12 сентября в России отметили День танкиста

Глава города Валентина Исаева поздравила всех жителей Нижнего Тагила с Днем танкиста. «Для тагильчан это значимый праздник, ведь наш город вписал немало замечательных страниц в блистательную историю бронетанковых войск и отечественного танкостроения».

В этом году День танкиста отмечается особо, сообщает ntagil.org. Ровно 65 лет прошло с момента Великой Победы, в достижение которой бронетанковые войска внесли свой неоценимый вклад.