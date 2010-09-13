4 миллиарда вложат в медицину Екатеринбурга

По словам начальника горздрава Александра Прудкова, наибольших затрат потребует укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений. Деньги будут потрачены также на подготовку медицинских кадров и информатизацию отрасли. В частности, предусмотрено внедрение электронных рецептов и медицинских полисов. На прием к врачу можно будет записаться с единого городского телефонного номера, а к специалисту любой поликлиники — по интернету.