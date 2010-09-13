5 советов по комфортному вождению

1. В здоровом теле здоровый дух.

Вы должны быть бдительны и способны к быстрой реакции, иметь хорошее зрение и слух. Никогда не садитесь за руль, если: -Вы выпили алгокольный напиток -Вы приняли прописанное лекарство, которе может вызвать дремоту -Вы находитесь под влиянием какого-либо препарата, который может повлиять на Вашу реакцию или восприятие -Вы очень устали -Вы расстроены - это может привести к небрежности.

2. Сознательно работайте над необходимым уровнем знаний и отношения.

Простой способ повысить знание собственных сильных и слабых сторон - провести "комментарии по дороге", вслух, в процессе вождения. Это даст Вам наиболее полную картину всего, что происходит. Вы сможете заметить новые факторы, которые влияют на Вашу безопасность. В итоге, это поможет улучшить Ваше представление о себе, Вы узнаете о потенциальных слабых моментах и опасностях, таких как недостаток концентрации или неверные ожидания по отношению к поведению других водителей.

3. Доверяй, но проверяй.

Сам по себе стаж вождения не является хорошим показателем компетентности в вождении. Но, как водитель с опытом, Вы можете заметить, что Ваша реакция, зрение и слух ухудшились. Будьте особенно внимательны к мнению членов семьи, друзей и других людей в вопросе Вашего вождения. Можно обновить навыки, посетив курсы или разделив обязанности водителя с другим человеком. Если Вы замечаете, что вождение вызывает неприемлимый уровень стресса или риска, поищите альтернативу. Воспользуйтесь общественным транспортом и другими средствами передвижения. Вот несколько признаков ухудшившегося навыка к безопасному вождению: Несколько мелких столкновений или близких к столкновению случаев. Рассеянные мысли или неспособность к концентрации по вождению. Неспособность читать обычные дорожные знаки. Другие водители регулярно Вам сигналят. Разговоры о Вашем вождении с ГАИ, семьей и друзьями.

4. Станьте хорошим водителем в ночное время.

Вождение ночью может стать удовольствием, если Вы подготовлены к низкому уровню видимости. Несколько основных советов: Держите включенными фары и задние огни в темное время суток. Приглушите фары дальнего света, если другой автомобиль находится в пределах 200 метров, а также при движении за другим автомобилем. При поломке ночью, убедитесь в том, что другие водители могут видеть Ваш автмомбиль и вовремя затормозят. Включите огни аварийной остановки. По возможности съедьте с дороги. Избегайте остановки сразу после возвышенности или за поворотом. Совершайте движение ночью, ориентируясь по дорожным отражателям и другим полезным знакам на дороге.

5. Поспешишь - людей насмешишь.