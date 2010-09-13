Бабье лето все-таки придет на Средний Урал
13 сентября 2010, 18:06ОбществоОльга
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Бабье лето все-таки придет на Средний Урал. К выходным воздух прогреется до +20 градусов. По данным Свердловского Гидрометцентра, уже к среде температура воздуха повысится до 15 градусов.
При этом 18 и 19 сентября в регионе ожидаются осадки, а ветер сменится и станет южным. Синоптики отмечают, что бабье лето задержится на Урале как минимум на неделю.
Отметим, что согласно прогнозу Гидрометцентра России в сентябре на территории Свердловской области средняя месячная температура воздуха ожидается на 1 градус выше нормы, которая составляет от 7 до 10 градусов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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