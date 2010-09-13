Екатеринбуржцы устроили банный день в офисе управляющей компании
13 сентября 2010, 17:32ОбществоОльга
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Екатеринбуржцы провели необычную акцию протеста в офисе управляющей компании в связи с постоянными перебоями в поставке горячей воды.
Как пишет ТАСС-Урал, возмущенные жители направились в офис управляющейкомпании с тазиками, бутылками с водой и банными принадлежностями. Протестанты мыли голову, чистили зубы и брились прямо у входа в кабинет руководства организации. «Точно так же нам приходится поступать дома каждый день», - прокомментировали они свои действия. Представители управляющей компании пообещали решить «больной вопрос» в ближайшее время.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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