Екатеринбуржцы устроили банный день в офисе управляющей компании

Как пишет ТАСС-Урал, возмущенные жители направились в офис управляющейкомпании с тазиками, бутылками с водой и банными принадлежностями. Протестанты мыли голову, чистили зубы и брились прямо у входа в кабинет руководства организации. «Точно так же нам приходится поступать дома каждый день», - прокомментировали они свои действия. Представители управляющей компании пообещали решить «больной вопрос» в ближайшее время.