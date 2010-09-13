Госдума РФ выступает за сокращение новогодних каникул
Госдума РФ&nbsp;выступает за&nbsp;сокращение новогодних каникул. Новогодние каникулы в&nbsp;этом году могут быть сокращены до&nbsp;3&nbsp;января. Накануне вопрос о&nbsp;сокращении новогодних каникул в&nbsp;очередной раз включили в&nbsp;повестку заседания Госдумы.
Как передает «Интерфакс», на заседании планируется также обсудить введение еще одного нерабочего праздничного дня — 2 мая (Праздник Весны и Труда — 1 и 2 мая).
Соответствующие законопроекты предполагают внесение поправок в Трудовой Кодекс РФ, однако комитет Госдумы по труду и социальной политике их не поддерживает.
Депутат Государстрвенной думы РФ Александр Бурков уверен, что десять новогодних дней для россиян — это слишком много. По его мнению, это сильный удар по печени и желудку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новостив пресс-службе свердловского отделения «Справедливой России».
«Статистика показывает, что в эти дни в стране резко возрастает потребление алкоголя. Вот в том, чтобы добавить лишний майский выходной, я не вижу проблемы. Но сокращение именно новогодних выходных — это просто нужная и полезная мера, особенно для России», — уверен депутат.