Госдума РФ выступает за сокращение новогодних каникул

Как передает «Интерфакс», на заседании планируется также обсудить введение еще одного нерабочего праздничного дня — 2 мая (Праздник Весны и Труда — 1 и 2 мая).

Соответствующие законопроекты предполагают внесение поправок в Трудовой Кодекс РФ, однако комитет Госдумы по труду и социальной политике их не поддерживает.

Депутат Государстрвенной думы РФ Александр Бурков уверен, что десять новогодних дней для россиян — это слишком много. По его мнению, это сильный удар по печени и желудку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новостив пресс-службе свердловского отделения «Справедливой России».