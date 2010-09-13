Художники предложили тагильчанам по-новому воспринимать металлургию
13 сентября 2010, 18:12ОбществоОльга
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Художники предложили тагильчанам по-новому воспринимать металлургию. Нижнетагильский музей искусств присоединился к уральской индустриальной биеннале.
Путь от истоков тагильской металлургии до сегодняшних дней проследили покартинам и инсталляциям. Участники индустриальной биеннале оценили работу тагильчан за круглым столом. Несмотря на то, что многие искусствоведы и художники - из разных стран, общий язык нашелся быстро -тагильскую выставку они оценили долгими аплодисментами. Как рассказал нам заместитель главы города Вячеслав Погудин, такие проекты дают возможность обменяться опытом с художниками из других стран.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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