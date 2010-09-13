Из-за плохого качества продуктов в Нижнем Тагиле возросло количество заболеваний сальмонеллезом

Испорченные продукты из этой группы риска являются причинами заболеваемости сальмонеллезом и пищевых токсико-инфекций, устойчивый рост которых фиксируется в Нижнем Тагиле в последние годы. Юрий Бармин советует при покупке продуктов группы риска обращать внимание на сроки реализации и температурный режим. Добавим, что меньше всего замечаний покачеству продукции тагильских производителей.