Из-за плохого качества продуктов в Нижнем Тагиле возросло количество заболеваний сальмонеллезом
13 сентября 2010, 18:28ОбществоОльга
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Качество продуктов питания в Нижнем Тагиле подверглось критике санитарных врачей. По данным начальника нижнетагильского отдела Роспотребнадзора Юрия Бармина, самые опасные продукты сегодня - салаты, кондитерские изделия, рыба и кура-гриль.
Испорченные продукты из этой группы риска являются причинами заболеваемости сальмонеллезом и пищевых токсико-инфекций, устойчивый рост которых фиксируется в Нижнем Тагиле в последние годы. Юрий Бармин советует при покупке продуктов группы риска обращать внимание на сроки реализации и температурный режим. Добавим, что меньше всего замечаний покачеству продукции тагильских производителей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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