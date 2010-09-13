Минпромторг назвал суммы премий за утилизацию старых грузовиков

Документ с основными положениями попал в распоряжение газеты «Ведомости». Согласно проекту, грузовые транспортные средства будут разделены на четыре группы — в зависимости от массы, средней стоимости новых автомобилей того же класса, а для автобусов — еще и от количества пассажирских мест в салоне. При этом размер премии составит в среднем 10-15 процентов от цены новой машины. Исключения составят тяжелые грузовики и большие автобусы, для которых размер скидки будет заметно ниже из-за ограниченного бюджета программы.