Минпромторг назвал суммы премий за утилизацию старых грузовиков
Размер скидки, предоставляемой на покупку нового коммерческого или грузового автомобиля в рамках программы утилизации старых машин, составит от 50 тысяч до 250 тысяч рублей. Такие суммы премий содержатся в проекте программы по утилизации автобусов и грузовиков, подготовленном в Минпромторге.
Документ с основными положениями попал в распоряжение газеты «Ведомости». Согласно проекту, грузовые транспортные средства будут разделены на четыре группы — в зависимости от массы, средней стоимости новых автомобилей того же класса, а для автобусов — еще и от количества пассажирских мест в салоне. При этом размер премии составит в среднем 10-15 процентов от цены новой машины. Исключения составят тяжелые грузовики и большие автобусы, для которых размер скидки будет заметно ниже из-за ограниченного бюджета программы.
В утиль планируется принимать коммерческие автомобили старше десяти лет, автобусы старше 15 лет и грузовики старше 20 лет. Они могут принадлежать как юридическим, так и физическим лицам, главное ограничение — срок владения должен быть не менее трех месяцев.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM