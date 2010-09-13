Молоко под тагильским брендом скоро появится на прилавках

Пока завод не запущен, выпускать молоко будут в Полевском. Когда работа линии будет налажена в Нижнем Тагиле, продукция под местным брендом будет производиться у нас. Напомним, что восстановить молочный завод в Нижнем Тагиле решила компания Юнимилк, один из лидеров рынка молочных продуктов страны. В нашем городе будут производиться молоко, творог, кефир, йогурты, детские смеси. Не исключено, что кроме специальной марки молока для Нижнего Тагила Юнимилк будет выпускать здесь и продукты своих широко известных брендов, считает Вахтанг Ахалая.

Для восстановления завода уже закуплено и привезено оборудование на 17 миллионов евро. В ближайшие дни в город приедут немецкие специалисты. Они оценят ситуацию и приступят к монтажу линии. Он займет 9 месяцев. И осенью 2011 года Нижний Тагил ждут молочные реки – к этому сроку планируется открытие завода. Уже летом начнут искать работников для молочного производства. Заводу, по проекту, потребуется 300 человек. Все основные затраты на проект – обновление здания, закупка оборудования – легли на инвестора, то есть на компанию Юнимилк. Нижний Тагил в свою очередь должен будет обустроить инфраструктуру комбината.