Оборонно-спортивные сборы для учащихся проходят в Нижнем Тагиле
13 сентября 2010, 13:42ОбществоMilka
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Оборонно-спортивные сборы для учащихся средних образовательных учреждений с 13 по 17 сентября проводит управление по делам молодежи . Цель сборов, как отметили в управлении по делам молодежи, подготовка к службе в армии.
Сборы проходят на базе отряда спецназа в Нижнем Тагиле. 350 учащихся средних профессиолнальных образовательных учреждений в течение недели будут постигать азы военной науки. С 13 до 15 сентября занятия пройдут на базе воинской части № 6748. Учащиеся займутся строевой подготовкой, освоят первоначальные навыки обращения с оружием.
В четверг во Дворце молодежи пройдет встреча с наркологом и диспут на тему гражданско-патриотического воспитания. В завершающий день сборов, 17 сентября, учащиеся освоят навыки владения оружием на одном из полигонов Нижнего Тагила.
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