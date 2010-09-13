Оборонно-спортивные сборы для учащихся проходят в Нижнем Тагиле

Сборы проходят на базе отряда спецназа в Нижнем Тагиле. 350 учащихся средних профессиолнальных образовательных учреждений в течение недели будут постигать азы военной науки. С 13 до 15 сентября занятия пройдут на базе воинской части № 6748. Учащиеся займутся строевой подготовкой, освоят первоначальные навыки обращения с оружием.

В четверг во Дворце молодежи пройдет встреча с наркологом и диспут на тему гражданско-патриотического воспитания. В завершающий день сборов, 17 сентября, учащиеся освоят навыки владения оружием на одном из полигонов Нижнего Тагила.