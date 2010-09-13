Оззи Осборна, прибывшего в Москву с концертом, остановили гаишники

Милиционеры неторопливо рассмотрели всевозможные документы — права водителя, страховку и доверенность, при этом даже не обратив внимания на звездного пассажира, расположившегося на заднем сидении, сообщает «Утро.ru». Нарушений гаишники не обнаружили, и машина с музыкантом продолжила путь.