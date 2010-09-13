Оззи Осборна, прибывшего в Москву с концертом, остановили гаишники
13 сентября 2010, 09:18ОбществоОльга
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После прибытия в&nbsp;российскую столицу рок-музыкант Осборн решил поехать на&nbsp;встречу с&nbsp;поклонниками, но по&nbsp;дороге к&nbsp;фанатам Оззи был остановлен нарядом ДПС.
Милиционеры неторопливо рассмотрели всевозможные документы — права водителя, страховку и доверенность, при этом даже не обратив внимания на звездного пассажира, расположившегося на заднем сидении, сообщает «Утро.ru». Нарушений гаишники не обнаружили, и машина с музыкантом продолжила путь.
Сегодня легендарный рокер даст концерт в Москве. В столицу он прибыл из Санкт-Петербурга, где выступил в субботу.
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