Поход в баню оставил хозяев без крыши над головой
13 сентября 2010, 18:17ОбществоОльга
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Поход в баню оставил хозяев без крыши над головой. В 6.30 на пульт пожарным поступило сообщение о возгорании построек в частном домовладении в поселке Кирпичный. Там горели баня и сарай.
Как рассказал начальник нижнетагильского гарнизона пожарной охраны ОлегПолевщиков, первая машина пожарных прибыла на место через семь минутпосле вызова. Когда огнеборцы приступили к тушению, пламя с надворныхпостроек уже перекинулось на крышу дома. Общая площадь пожара составилаболее 100 квадратных метров.
Видимо, хозяевам придется приобретать сруб бани и строить новый дом. Накануне холодов хозяева остались без крышинад головой, но восстановить дом можно, считает Олег Полевщиков.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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