Поход в баню оставил хозяев без крыши над головой

Как рассказал начальник нижнетагильского гарнизона пожарной охраны ОлегПолевщиков, первая машина пожарных прибыла на место через семь минутпосле вызова. Когда огнеборцы приступили к тушению, пламя с надворныхпостроек уже перекинулось на крышу дома. Общая площадь пожара составилаболее 100 квадратных метров.