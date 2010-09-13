Разыскиваются родители 4-летнего мальчика
13 сентября 2010, 18:21ОбществоОльга
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Накануне в Дзержинский райотдел милиции поступило сообщение о том, что в разбитом окне первого этажа стоит плачущий ребенок. К приезду сотрудников ОВД малыш находился в квартире соседей. Мальчик был очень голоден, с его слов, он не ел целый день.
Малыш рассказал, что ему 4 года, зовут его Костя, маму - Лена. В квартире, откуда вытащили малыша, живет ранее судимая молодая женщина, детей у нее нет. По словам соседей, в квартире часто бывают посторонние люди. Можно предположить, что ребенка оставила одна из ее приятельниц. Появившись в отделении милиции на следующий день, женщина так и не смогла объяснить, откуда взялся в ее квартире мальчик. Как сообщают в пресс-службе нижнетагильского УВД, ребенок ухоженный. Одет в синие джинсы, серо-красный свитер, темно-синие туфли. Сейчас мальчика поместили в центр социальной помощи семье и детям «Рябинушка».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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