Разыскиваются родители 4-летнего мальчика

Малыш рассказал, что ему 4 года, зовут его Костя, маму - Лена. В квартире, откуда вытащили малыша, живет ранее судимая молодая женщина, детей у нее нет. По словам соседей, в квартире часто бывают посторонние люди. Можно предположить, что ребенка оставила одна из ее приятельниц. Появившись в отделении милиции на следующий день, женщина так и не смогла объяснить, откуда взялся в ее квартире мальчик. Как сообщают в пресс-службе нижнетагильского УВД, ребенок ухоженный. Одет в синие джинсы, серо-красный свитер, темно-синие туфли. Сейчас мальчика поместили в центр социальной помощи семье и детям «Рябинушка».