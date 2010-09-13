Россиянам стыдно за страну, но при этом они ей гордятся
Большинство россиян (64%) порой испытывают чувство стыда за&nbsp;свою страну, свидетельствуют результаты всероссийского опроса, проведенного 4-5 сентября Фондом &laquo;Общественное мнение&raquo;.
Об этом сообщает NEWSru.com. По данным исследования, 39% заявили, что им бывает стыдно за Россию «часто», а 25% — «иногда».
Основная причина этого — низкий социальный уровень жизни: у 25% возникает чувство стыда из-за «низких зарплат», «социальной незащищенности», «сильного социального расслоения».
6% россиян стыдятся неудач в спорте, 5% обеспокоены безработицей. 4% недовольны состоянием экономики, столько же опрошенных пожаловались на плохую работу властей и недостойное поведение политиков.
При этом, по данным опроса, чувство гордости Россия вызывает у 60% респондентов (31% испытывают это чувство «иногда», 29% — «редко»).