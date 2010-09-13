Сегодня в России отмечают День программиста
13 сентября 2010, 09:39ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В 2009 году президент РФ Дмитрий Медведев своим указом установил профессиональный праздник программистов, который отмечается 13 сентября (в 256-й день года), если год високосный - 12 сентября.
В Екатеринбурге празднование пройдет у памятника клавиатуре на Плотинке. 11 сентября сотрудники министерства информационных технологий и связи во главе с министром Ириной Богданович отчистили и покрасили памятник.
Здесь вечером в понедельник пройдут традиционные соревнования по метанию компьютерных мышек на дальность, а также первый этап создания настоящего фильма про тяжелую работу программистов. Сценарий участники праздника будут придумывать на месте, со ссылкой на «JustMedia» сообщает «66.ru».
В публикации использовано фото с сайта «66.ru».
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей