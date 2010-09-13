Сегодня в России отмечают День программиста

В Екатеринбурге празднование пройдет у памятника клавиатуре на Плотинке. 11 сентября сотрудники министерства информационных технологий и связи во главе с министром Ириной Богданович отчистили и покрасили памятник.

Здесь вечером в понедельник пройдут традиционные соревнования по метанию компьютерных мышек на дальность, а также первый этап создания настоящего фильма про тяжелую работу программистов. Сценарий участники праздника будут придумывать на месте, со ссылкой на «JustMedia» сообщает «66.ru».