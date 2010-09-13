Советы по вождению
Несколько простых, но важных советов, которые должен соблюдать любой водитель.
1. Ребята давайте жить дружно.
Восклицания, гудки, резкое торможение перед идущим вплотную автомобилем, обгон по обочине, скоростная езда, недопустимые жесты... Все это может легко создать опасную ситуацию. Помните о реальных опасностях на дороге и соблюдайте спокойствие. Не садитесь за руль, если Вы раздражены, устали или расстроены. Даже если Вы правы, избегайте конфликтов. Запаситесь временем и по возможности избегайте пробок.
2. Избегайте агрессивных водителей.
Если водитель ведет себя агрессивно по отношению к Вам, не реагируйте, не поощряйте его или ее. Уйдите с дороги. Не смотрите на него или ее. Держите окна и двери закрытыми. Не следует недооценивать агрессивность других водителей.
3.Будь всегда на чеку.
Оставайтесь отдохнувшим, спокойным и не принимайте алкоголь или другие наркотики. Избегайте отвлекающих действий, например, еда за рулем или разговоры с пассажирами.
4. Остерегайтесь гипноза автострады.
Гипноз автострады - это дремота, вызванная сочетанием повторящихся визуальных раздражителей и усталости - один из величайших рисков при вождении. Про езде на большие расстояния останавливайтесь чаще и вздремните или сделайте разминку. Делайте зарядку для глаз, читая надписи на знаках или переводя взгляд в разные стороны. Выезжайте после отдыха. Если Вы заметите, что голова клонится и Вы теряете концентрацию - ОСТАНОВИТЕСЬ! Отдохните и отправляйтесь в путь.
5. Защищайтесь, сударь.
Используйте воображение. Всегда будьте готовы отреагировать на действия других, в случае когда они не делают то, что должны - или то, что Вы думаете, что они должны делать. Если нельзя избежать столкновения, попытайтесь выбрать наименее опасный вариант развития событий. Например, часто больше шансов уцелеть при съезде с дороги, чем при лобовом столкновении.