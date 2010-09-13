В годовщину теракта в США коран все-таки сожгли
13 сентября 2010, 07:34ОбществоОльга
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Намеревавшийся ранее сжечь священную книгу мусульман пастор Терри Джонс подвергся всеобщему осуждению и&nbsp;отказался от&nbsp;своих планов. Однако две копии корана все-таки были сожжены 11&nbsp;сентября.
В субботу двое американских священников все-таки сожглипо копии Корана у себя во дворе недалекоот города Нэшвилл. Один из священнослужителей назвалпри этом ислам «лжерелигией», сообщает NEWSru.com.
Священная книга мусульман также подверглась осквернениюна улицах нижнего Манхэттена, где 11 сентября прошлитраурные церемонии в память о жертвах терактов2001 года, на этот раз сопровождавшиеся протестамипротив возведения мечети в районе ground zero.
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