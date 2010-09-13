В годовщину теракта в США коран все-таки сожгли

В субботу двое американских священников все-таки сожглипо копии Корана у себя во дворе недалекоот города Нэшвилл. Один из священнослужителей назвалпри этом ислам «лжерелигией», сообщает NEWSru.com .

Священная книга мусульман также подверглась осквернениюна улицах нижнего Манхэттена, где 11 сентября прошлитраурные церемонии в память о жертвах терактов2001 года, на этот раз сопровождавшиеся протестамипротив возведения мечети в районе ground zero.