В конституцию Турции внесут поправки
13 сентября 2010, 08:15ОбществоОльга
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Турция пересмотрела свою конституцию. Около 60% жителей на&nbsp;референдуме поддержали внесение поправок в&nbsp;основной документ страны.
Поправки одобрили 58 процентов проголосовавших. Накануне.Ru, ссылаясь на Канал CNN Turk, сообщает, что окончательный результат, который будет известен сегодня, составит 57,6 процента голосов в поддержку нововведений в конституцию.
Инициатором внесения поправок выступила правящая «Партия справедливости и развития», лидером которой является премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Сперва партия добивалась решения вопроса о внесении изменений в конституцию, которая оставалась в неизменном виде с 1980 года, в парламенте, однако ей не хватило голосов для принятия соответствующего постановления.
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