В Нижнем Тагиле заменят более 60 лифтов
В&nbsp;Нижнем Тагиле заменят 61&nbsp;лифт. Обновление лифтового оборудования пройдет в&nbsp;рамках программ Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
«Стоит отметить, что замена лифта — одно из самых затратных мероприятий по ремонту внутридомового оборудования, и по действующему Жилищному кодексу лифты, наряду с другим общим имуществом, должны содержаться за счет собственников. Я считаю, что программы Фонда способствовали улучшению изменению ситуации в лифтовом хозяйстве области», — цитирует «ИТАР-ТАСС Урал» заместителя министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова.
Всего в Свердловской области в этом году заменят более 180 единиц лифтового оборудования в муниципальных образованиях. Новые лифты помимо Нижнего Тагила появятся в Асбесте, Екатеринбурге, Заречном и Каменске-Уральском.