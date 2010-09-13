В Нижнем Тагиле заменят более 60 лифтов

«Стоит отметить, что замена лифта — одно из самых затратных мероприятий по ремонту внутридомового оборудования, и по действующему Жилищному кодексу лифты, наряду с другим общим имуществом, должны содержаться за счет собственников. Я считаю, что программы Фонда способствовали улучшению изменению ситуации в лифтовом хозяйстве области», — цитирует « ИТАР-ТАСС Урал » заместителя министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова.

Всего в Свердловской области в этом году заменят более 180 единиц лифтового оборудования в муниципальных образованиях. Новые лифты помимо Нижнего Тагила появятся в Асбесте, Екатеринбурге, Заречном и Каменске-Уральском.