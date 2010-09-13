Во Франции поймали самую большую «золотую рыбку»
13 сентября 2010, 17:29ОбществоОльга
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На юге Франции был пойман один из самых крупных карпов в мире. Гигантская рыба весом 15 килограммов с оранжевой чешуей напоминает золотую рыбку из сказки.
Как пишет top.rbc.ru, огромного карпа посчастливилось раздобыть французскому рыбаку Рафаэлю Бьяджини. По словам счастливчика, на поимку карпа у него ушло всего 10 минут. Француз отмечает, что ему стоило немалых усилий вытянуть рыбу из воды, поскольку карп отчаянно сопротивлялся. Французский рыбак не стал губить уникальный экземпляр. Сделав снимок своей добычи, мужчина отпустил оранжевого карпа обратно на свободу.
Между тем, по словам экспертов, карп вполне мог вырасти до таких размеров. Для этого ему нужно лишь достаточное количество пищи и жизненного пространства.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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