Во Франции поймали самую большую «золотую рыбку»

Как пишет top.rbc.ru, огромного карпа посчастливилось раздобыть французскому рыбаку Рафаэлю Бьяджини. По словам счастливчика, на поимку карпа у него ушло всего 10 минут. Француз отмечает, что ему стоило немалых усилий вытянуть рыбу из воды, поскольку карп отчаянно сопротивлялся. Французский рыбак не стал губить уникальный экземпляр. Сделав снимок своей добычи, мужчина отпустил оранжевого карпа обратно на свободу.