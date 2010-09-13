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Во Франции поймали самую большую «золотую рыбку»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Во Франции поймали самую большую «золотую рыбку»

13 сентября 2010, 17:29ОбществоОльга
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