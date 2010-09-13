Водитель-наркоман, сбивший ребенка, регулярно нарушал ПДД

Напомним, утром 7 сентября водитель маршрутки, 51-летний гражданин Узбекистана, отъезжая от остановки на улице Балакинской, совершил наезд на трехлетнюю девочку. Ребенок получил травму головы, несовместимую с жизнью. Установлено, что в момент происшествия водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Медики нашли в его организме каннабиоиды.

Как сообщает Тагилстроевская прокуратура, в июле этот водитель дважды привлекался к административной ответственности, однако штрафы так и не оплатил. Сейчас из-за неуплаты он находится под арестом. Как отметила заместитель прокурора Тагилстроевского района Оксана Копаева, всего за водителем числится более 15 штрафов. Он нарушал скоростной режим, ездил на красные свет, не уступал дорогу велосипедистам.

Прокуратура Тагилстроевского района проверила деятельность индивидуального предпринимателя, у которого работал водитель. Выявлены многочисленные нарушения требований трудового законодательства и законодательства о лицензировании. Так, срок трудового договора с водителем истек еще месяц назад и не был продлен. Послерейсовые медосмотры водителей на предприятии проводились лишь изредка, шоферы работали без утвержденных графиков сменности, а имеющиеся неисправности автотранспортных средств предприниматель не устранял.