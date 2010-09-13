ВУЗ-банк в числе крупнейших банков Урала по величине кредитного портфеля
«Эксперт-Урал» опубликовал «Рейтинг банков Уральского региона, итоги I полугодия 2010 года». По данным аналитического центра издания, оживление кредитной активности банков Урала, начавшееся в первом квартале этого года, закрепилось.
По итогам первого квартала года: совокупный портфель кредитов самостоятельных банков корпоративному сектору региона вырос на 2,8%, населению — на 0,5%, малому бизнесу — на 5%. Во втором квартале тенденция укрепилась: за полгода рост составил 7%, 9,8% и 18% соответственно, пишет Эксперт-Урал.
Наиболее высокими темпами продолжают расти кредиты субъектам малого и среднего бизнеса (МСБ). Несмотря на достаточно высокие риски (по официальным данным, уровень просрочки в этом сегменте составляет 9,2%, тогда как в целом по корпоративным кредитам — 6,2%), доля этого вида кредитов в общей структуре портфеля значима. Если по банкам России, исходя из данных ЦБ, это 29% от рублевых кредитов, то по уральским — в среднем 51%.
Закрепление положительных тенденций в сегменте кредитования связанос последовательной политикой ЦБиулучшением общей экономической конъюнктуры.
В рейтинге «Эксперт-Урал» ВУЗ-банк входит в топ-20 крупнейших банков Уральского регионапо величине кредитного портфеля.
В рейтинге приняли участие банки и филиалы, расположенные в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменскойобласти, ХМАО, ЯНАО, Пермском крае, Башкортостане, Удмуртии.