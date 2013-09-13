Абоненты МОТИВа смогут завести себе «БегеМОТИКа»

Бонусная программа «БегеМОТИК» – это знак благодарности для всех, кто доверил свое общение МОТИВу и активно пользуется услугами связи. Стать участником бонусной программы может любой абонент МОТИВа – программа действует во всех регионах «Большого Урала».

Участники бонусной программы «БегеМОТИК» будут получать специальные баллы - «мотики». Накопленные «мотики» можно обменивать на пакеты мобильных услуг. К примеру, пакет «50 SMS» будет стоить 70 «мотиков», а дополнительные 10 Мб интернет-трафика обойдутся участникам бонусной программы в 60 «мотиков».

Бонусная программа будет развиваться и дальше, в ближайшем будущем мы планируем значительно обогатить ее функционал и добавить новые возможности по использованию бонусов

- пояснила пресс-секретарь компании МОТИВ Алёна Ярушина.

Для участия в бонусной программе «БегеМОТИК» необходимо зарегистрироваться любым удобным способом: с помощью USSD или SMS – запроса, а также Личного Интернет-Сервиса Абонента.

Сразу же после регистрации на бонусный счет абонента автоматически начисляется 30 «мотиков». В конце месяца за каждые 20 рублей, потраченные на услуги связи, пользователь бонусной программы будет получать 1 «мотик».