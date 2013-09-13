Что делать в американском баре?
Что делать в американском баре? Этот вопрос возник на рекламных перетяжках в конце августа в Нижнем Тагиле, сообщая об открытии нового американского бара-дайнера «ЯППИ».
Бар-дайнер ЯППИ – совершенно новая концепция отдыха тагильчан, которая совмещает и ди-джей сеты, и живые концерты, и спортивные соревнования на больших экранах, и детские праздники, и просто встречи и общение с друзьями.
В меню бара-дайнера ЯППИ, как в самом хорошем американском баре есть всё:
- бургеры и стейки для самых голодных друзей,
- пицца и роллы для веселых подружек,
- крылышки Баффало, мексиканские чипсы Начос, и даже куриные наггетсы для футбола и хоккея,
- куча всяких коктейлей для празднования дня рождения!
Традиционные американские блюда соседствуют с полюбившимися итальянскими пиццей и пастой, и японскими роллами. Ценовой диапазон таков, что наесться можно и на 400 рублей. Коктейльная карта радует удивительным разнообразием.
Оказавшись на Гальянке днём, помните, что в баре ЯППИ можно отлично пообедать. А планируя уютный вечер дома перед телевизором – что есть доставка блюд из бара ЯППИ.
Интерьер бара решен в традиционном для Америки стиле, построенном на цветовых контрастах. Сидя на красном кожаном диване-честерфильде, можно почувствовать себя настоящим героем «Криминального чтива». Сходство подчеркнут многочисленные постеры, украшающие стены бара. А можно скрыться от посторонних глаз в уютных кабинках, или наоборот, сесть большой компанией за круглый стол на подиум в центре зала.
В эту субботу 14 сентября в баре ЯППИ будет вечер рок-н-ролла под музыку группы Baker Makers. Следите за нашими новостями в группе ВКонтакте или на нашем сайте www.bar-yappi.ru. Звоните 32-92-24, приходите в гости ГГМ, Захарова, 2.