Что делать в американском баре?

Бар-дайнер ЯППИ – совершенно новая концепция отдыха тагильчан, которая совмещает и ди-джей сеты, и живые концерты, и спортивные соревнования на больших экранах, и детские праздники, и просто встречи и общение с друзьями.

В меню бара-дайнера ЯППИ, как в самом хорошем американском баре есть всё:

бургеры и стейки для самых голодных друзей,

пицца и роллы для веселых подружек,

крылышки Баффало, мексиканские чипсы Начос, и даже куриные наггетсы для футбола и хоккея,

куча всяких коктейлей для празднования дня рождения!

Традиционные американские блюда соседствуют с полюбившимися итальянскими пиццей и пастой, и японскими роллами. Ценовой диапазон таков, что наесться можно и на 400 рублей. Коктейльная карта радует удивительным разнообразием.

Оказавшись на Гальянке днём, помните, что в баре ЯППИ можно отлично пообедать. А планируя уютный вечер дома перед телевизором – что есть доставка блюд из бара ЯППИ.

Интерьер бара решен в традиционном для Америки стиле, построенном на цветовых контрастах. Сидя на красном кожаном диване-честерфильде, можно почувствовать себя настоящим героем «Криминального чтива». Сходство подчеркнут многочисленные постеры, украшающие стены бара. А можно скрыться от посторонних глаз в уютных кабинках, или наоборот, сесть большой компанией за круглый стол на подиум в центре зала.