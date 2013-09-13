Ещё один день влюбленных получили в подарок молодые пары Нижнего Тагила

15 сентября будущие супруги могут избрать датой вступления в церковный брак. В этот день во всех храмах Нижнего Тагила будут отслужены Божественные литургии с особыми прошениями о благополучии семей, о даровании детей супругам. По окончании литургии во всех храмах будет прочитана молитва об умножении любви, укреплении семей, сохранении супружеской верности, даровании целомудрия еще не вступившим в брак и о помощи готовящимся к вступлению в семейную жизнь.

Особые торжества пройдут в женском Скорбященском монастыре (ул. Красногвардейская, 55), где хранится ковчег с мощами святых Петра и Февронии Муромских. Напомним, мощи благоверных супругов были принесены в Нижнетагильскую епархию 8 июля прошлого года, в день празднования их памяти, который совпадает со светским праздником – Днем семьи, любви и верности. 15 сентября в 9.00 в женской обители будет отслужена Божественная литургия, а затем, в 10.45, пройдет крестный ход с мощами святых Петра и Февронии.