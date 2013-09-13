Google грозит многомиллиардный штраф

Помимо этого Google замечен в предоставлении ведущих мест собственным продуктам, усложненный переход пользователей с собственной рекламной системы на сторонние, а также некоторые другие злоупотребления лидирующим положением в отрасли. В ответ на обвинения Еврокомиссии Google выдвинул пакет предложений с целью урегулировать ситуацию и избежать штрафа, размер которого может составить 5 млрд. USD. Данный пакет в настоящий момент рассматривается экспертами комиссии.

В общем и целом Google, как и всякая неестественная монополия, стремится защитить свое доминирующее положение на цифровых и интернет рынках всеми возможными способами.

Поисковая система, превратившаяся со временем в мощнейший сетевой и мультимедийный бренд, просто в силу своей сущности не сможет вернуться на уровень честной и равной конкуренции. Задача специалистов поискового гиганта, занятых в урегулировании проблем с ЕС, состоит скорее в том, чтобы максимально эффективно и с минимальными уступками разрешить разногласия с комиссиями Евросоюза, избежав или минимизировав реальные финансовые и репутационные потери. Для этого применяются и еще будут применены порой весьма изящные средства. Например, предложение Google выделять в результатах поиска ссылки, ведущие на принадлежащие Google ресурсы, особым цветом и рамкой – решение, несомненно, работающее на продвижение самого бренда, поскольку акцентирует внимание пользователя на известном и сильном имени. Конкуренты, конечно же, никаких особых рамок и цветов не получат. В том же ключе исполнены и некоторые другие предложения Google, направленные на преодоление разногласий с ЕС.

Если Еврокомиссия все-таки оштрафует Google, он понесет существенные, но не смертельные убытки. Скорее всего, после этого дело ограничится двумя-тремя переменами в системе работы поисковика и его сервисов, носящими скорее косметический, нежели практический характер. Если же Google так или иначе удастся избежать штрафов, то все же формальные перемены неизбежны, хотя бы с целью успокоить чиновников, а также возможны некоторые послабления для конкурентов комментирует Иван Андриевский, управляющий партнер «2К-Аудит-Деловые консультации/Морисон Интернешнл».

Однако, не стоит забывать, что пытаясь пошатнуть колосс и силами европравительства урезонить Google, чиновники способствуют созданию комфортных условий именно для тех компаний, которые, в силу куда более скудных технических и финансовых средств, не способны в полном объеме восполнить ставшие уже привычными сервисы и службы Google. Это может ударить по комфорту и выгодности всякой деятельности в интернете. То, что чиновникам Еврокомиссии следует внимательно рассмотреть пакет предложений от поисковика и не торопиться с поспешными решениями, очевидно. Со своей стороны, Google необходимо как-то поддержать конкуренцию в своих сегментах для оживления торговли и оправдания высоких цен на собственные услуги, современные и привлекательные.