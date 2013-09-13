Отопительный сезон в Нижнем Тагиле сорван не будет

Александр Александрович Полушин, директор «Службы заказчика городского хозяйства» проинформировал депутатов, что на сегодняшний день оплачено около 40% работ по ремонтам дорог, подъездов к дворовым территориям. Подрядчики готовят к сдаче улицы Свердлова, Кирова, Черных. К середине сентября по планам будут закончены развязки в районе улиц Островского – Серова, Индустриальная – Восточное шоссе и по улице Зари на Вагонке. Так, для оценки качества и объема проведенных работ, депутаты планируют провести выездное заседание в начале октября.

Кроме того, не вызвала вопросов и подготовка Тагила к зиме. По состоянию на сегодняшний день, все котельные готовы к работе, полностью проделаны плановые мероприятия программы, два объекта здравоохранения уже подключены к теплу.

Этим летом на ремонт сетей теплоснабжения предприятия-поставщики планировали израсходовать 165 млн. рублей из собственных средств. Фактическое исполнение даже превысило запланированные объемы работ. Силами МУП «Тагилэнерго», МУП «Горэнерго» и ООО «Райкомхоз-теплосети» заменено около 40 километров теплотрасс. Кроме того, в ближайшие месяцы в рамках программы «Теплый город» будет проведена замена еще пятнадцати километров наиболее ветхих по результатам гидроиспытаний сетей предает пресс-служба Думы.

Руководство теплоснабжающих организаций заверили депутатов, что ремонтные работы не должны привести к срыву начала отопительного сезона. Все магистральные трубопроводы имеют резервные схемы, а жители даже не почувствуют, что ведутся ремонтные работы.

Кроме того, в редакцию TagilCity.ru только что поступило постановление от Администрации города, в котором говорится, что «владельцы теплоисточников и тепловых сетей должны приступить с 16 сентября 2013 года к заполнению систем теплоснабжения с последующей промывкой трубопроводов теплосетей и систем отопления со сбросом воды в дренаж». Также в постановлении сообщается:

Начать отопительный сезон в городе Нижний Тагил с момента установления среднесуточной температуры наружного воздуха +8°С.

Так, стоить отметить, что уже сегодня, 13 сентября, температура на улице 8-9°С, поэтому, повторимся, отопительный сезон «не за горами».

Конечно, чтобы никогда не возникало проблем с отоплением, лучше перебраться в жк юго западный г московский говорят специалисты.