«Служу России, служу закону!» - в Нижнем Тагиле молодые полицейские приняли присягу (ФОТО)

Как рассказал журналисту TagilCity.ru Сергей Волощук, начальник ЦПП, в Нижнем Тагиле Центр подготовки профессионалов Свердловской области работает на базе бывшей школы милиции с 2009 года. Проходят подготовку здесь будущие полицейские со всей Свердловской области. И сегодня после длительной подготовки каждый из них отправится в свое подразделение.

С волнением на лице, но с гордостью в сердце выпускники произносили: «Клянусь… уважать и защищать права и свободы человека, быть мужественным, честным и бдительным, не щадить своих сил в борьбе с преступностью». Ровно 28 человек торжественно приняли служебную клятву!

Поздравить молодых полицейских пришли многие: и депутат городской Думы Горячкин Вячеслав Алексеевич, и священнослужитель отец Дмитрий. Но самые ценные слова прозвучали из уст тех, кто на собственном опыте прошел через службу: молодых сотрудников поздравили ветераны ОВД. Участник Великой Отечественной Войны Быков Василий Михайлович:

Уважаемые коллеги, разрешите поздравить вас с великой вашей наукой, с будущими успехами, которые ждет наш народ всего Нижнего Тагила, также и области. Хочется пожелать вам самых больших успехов, хочется, чтобы было у вас много на счету благодарности!

Рыбников Геннадий Александрович, ветеран, участник Великой Отечественной Войны также поделился с выпускниками своими мыслями:

Дорогие ребята, впереди вас ожидает напряженная работа. Риск перед преступностью и криминалом во всех его проявлениях. Любому человеку нужна защита. Полиция всегда сохраняет свое достоинство и честь. Если не я, то кто...? В работе полиции нет легких служб - вся работа основана на соблюдении основ Конституции и прав человека. Верно служили России и людям сотрудники тагильской полиции всегда. И вы от прошлых лет возьмите всё хорошее! С праздником вас, товарищи от ветеранов тагильской полиции!

Ребята, мы стоим у памятника погибшим нашим коллегам, который мы своими руками возводили. И тогда пришли мне в голову светлые мысли:

Своими руками мы сквер посадили в память погибших парней,

Которые жизни сложили средь горных чеченских полей,

И зашумят листвою ели, оберегая свою красоту,

Пусть растут в память о ребятах, за нас погибших на посту.

Хорошие были ребята, в милиции честно служили,

И в борьбе с уголовным зверьем, не жалея себя погубили...

Среди 28 человек присягу дала и Мария Орлова - единственная в этом выпуске девушка. Она решила пойти по стопам своего брата, который на собственном опыте убедился, что, работая в полиции, можно ежедневно получать много ценного опыта. Мария сама хочет работать в центре профессиональной подготовки, преподавать студентам. Учеба, особенно физкультура, для девушки далась тяжело, однако теперь у Марии, по ее словам, много знаний, сил и умений. Сейчас она учится на пятом курсе юридического вуза.

А начальник ЦПП ГУ МВД России подполковник полиции Сергей Волощук также отметил, что новоиспеченные сотрудники будут проходить службу на территории всей Свердловской области. Он пожелал выпускникам удачи и успехов в службе, выразив уверенность, что знания, полученные в центре профессиональной подготовки, ребята полноценно будут применять на практике!