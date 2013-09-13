«Служу России, служу закону!» - в Нижнем Тагиле молодые полицейские приняли присягу (ФОТО)
Сегодня, 13 сентября, торжественный день для выпускников центра профессиональной подготовки Главного управления МВД по Свердловской области, ведь в Нижнем Тагиле у Мемориала погибшим сотрудникам внутренних дел состоялось принятие присяги молодыми сотрудниками полиции.
Как рассказал журналисту TagilCity.ru Сергей Волощук, начальник ЦПП, в Нижнем Тагиле Центр подготовки профессионалов Свердловской области работает на базе бывшей школы милиции с 2009 года. Проходят подготовку здесь будущие полицейские со всей Свердловской области. И сегодня после длительной подготовки каждый из них отправится в свое подразделение.
С волнением на лице, но с гордостью в сердце выпускники произносили: «Клянусь… уважать и защищать права и свободы человека, быть мужественным, честным и бдительным, не щадить своих сил в борьбе с преступностью». Ровно 28 человек торжественно приняли служебную клятву!
Поздравить молодых полицейских пришли многие: и депутат городской Думы Горячкин Вячеслав Алексеевич, и священнослужитель отец Дмитрий. Но самые ценные слова прозвучали из уст тех, кто на собственном опыте прошел через службу: молодых сотрудников поздравили ветераны ОВД. Участник Великой Отечественной Войны Быков Василий Михайлович:
Уважаемые коллеги, разрешите поздравить вас с великой вашей наукой, с будущими успехами, которые ждет наш народ всего Нижнего Тагила, также и области. Хочется пожелать вам самых больших успехов, хочется, чтобы было у вас много на счету благодарности!
Рыбников Геннадий Александрович, ветеран, участник Великой Отечественной Войны также поделился с выпускниками своими мыслями:
Дорогие ребята, впереди вас ожидает напряженная работа. Риск перед преступностью и криминалом во всех его проявлениях. Любому человеку нужна защита. Полиция всегда сохраняет свое достоинство и честь. Если не я, то кто...? В работе полиции нет легких служб - вся работа основана на соблюдении основ Конституции и прав человека. Верно служили России и людям сотрудники тагильской полиции всегда. И вы от прошлых лет возьмите всё хорошее! С праздником вас, товарищи от ветеранов тагильской полиции!
Ребята, мы стоим у памятника погибшим нашим коллегам, который мы своими руками возводили. И тогда пришли мне в голову светлые мысли:
Своими руками мы сквер посадили в память погибших парней,
Которые жизни сложили средь горных чеченских полей,
И зашумят листвою ели, оберегая свою красоту,
Пусть растут в память о ребятах, за нас погибших на посту.
Хорошие были ребята, в милиции честно служили,
И в борьбе с уголовным зверьем, не жалея себя погубили...
Среди 28 человек присягу дала и Мария Орлова - единственная в этом выпуске девушка. Она решила пойти по стопам своего брата, который на собственном опыте убедился, что, работая в полиции, можно ежедневно получать много ценного опыта. Мария сама хочет работать в центре профессиональной подготовки, преподавать студентам. Учеба, особенно физкультура, для девушки далась тяжело, однако теперь у Марии, по ее словам, много знаний, сил и умений. Сейчас она учится на пятом курсе юридического вуза.
А начальник ЦПП ГУ МВД России подполковник полиции Сергей Волощук также отметил, что новоиспеченные сотрудники будут проходить службу на территории всей Свердловской области. Он пожелал выпускникам удачи и успехов в службе, выразив уверенность, что знания, полученные в центре профессиональной подготовки, ребята полноценно будут применять на практике!
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