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«Служу России, служу закону!» - в Нижнем Тагиле молодые полицейские приняли присягу (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Служу России, служу закону!» - в Нижнем Тагиле молодые полицейские приняли присягу (ФОТО)

13 сентября 2013, 13:15Общество
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