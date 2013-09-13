Со многими тагильчанами соседствуют наркоманы

Городской портал TagilCity.ru не раз публиковал информацию о наркоманах, об операциях по поиску наркотиков полицией и многом другом. На этот раз редакция портала решила спросить у самих жителей, живут ли рядом с ними наркоманы и какого это? Для выбора тагильчанам предлагались два варианта – «К счастью, нет!» и «Да, есть…».

К неприятном удивлению, результаты опроса в какой-то момент сравнялись, однако окончательный итог на текущий момент – у 56,1% нет в соседстве наркоманов, а у 43,9% - есть. Один из пользователей предположил, что те, кто «не живет рядом с наркоманами», просто об этом не догадываются, однако всё же, остается надеяться, что он не прав.

Пообщавшись с пользователями, кто делит подъезд с людьми, употребляющими наркотики, стало ясно, что вторые практически безвредны, единственное, что их отличает:

Их видно по явно обдолбанному выражению лица. Но отражается ли это на жителях подъезда... тут затрудняюсь ответить говорит пользователь Павел.

В подъезде постоянно шприцы валяются, их сразу видно по поведению, по взгляду. И ходить было страшно, пока их не посадили рассказывает Любовь.

В данное время не отражается их поведение на жителей подъезда не как! Но были времена, когда постоянно собирались компании, валялись шприцы в подъезде и т.п. Так же ходили слухи, что в данном подъезде распространялись наркотические вещества, но жители эти съехали с этого подъезда рассказывает Кристина.

На глазах нескольких пользователей можно сказать росли и стали наркоманами многие молодые парни. Это очень страшно, потому что довольно сложно распрощаться с данной привычкой самому, а тот, что заболевает, чаще всего остановиться не может, да и, возможно, не хочет. На глазах тагильчан рушатся жизни и семьи.

Сейчас у меня вроде нет соседей наркоманов (на Тагилстрое), но когда я жила на Красном Камне в моей жизни появилось очень много знакомых наркоманов и это было ужасно, ребята по 20 лет вроде нормальные парни, но периодически срываются и начинают колоться. Их поведение в основном ничем не отличается, но они постоянно угрюмые, часто просят денег в займы, имеют кучу кредитов, ну, там синяки под глазами, дырки на руках и прочая всякая ерунда, но самое страшное, что все это я видела во дворе дома Красной 15, через дорогу от отделения полиции. Кстати, на Тагилстрое тоже периодически в подъезде наркоманы шныряли, оставляли всю дрянь после себя типа золотинок, трубочек, шприцов, но после установки домофонной двери ситуация улучшилась и наркоманов в подъезде стало меньше комментирует свой выбор Елизавета.

Да как ведут? Нигде не работают, кучкуются постоянно. Бывает толпой двинутся куда-то, за дозой наверное. У меня в подъезде на первом этаже живёт тромб, дак там бардак постоянно - окурки, бутылки и т.д, раньше и «баяны» с золотинками валялись. Знаю их всех с детства, поэтому в своих утверждениях (что они тромбы) не сомневаюсь пишет Yuri Krüntzberg.

Однако случаются и чудеса, когда наркоманы всё же освобождаются от своего желания колоться. На то их, возможно, подталкивает семья, любовь, дети. Все это играет важное значение в жизни некогда употреблявших наркотики. То, что наркоманы излечиваются, подтверждают люди, на собственном опыте прошедшие через этот опыт. Так, 26 июня, в день борьбы с наркоманией в Нижнем Тагиле проводятся традиционные концерты в поддержку тех, кто победил болезнь и в память тех, кто не смог.

Раньше наркоман жил, сейчас переехал. Он с родителями жил, все ценное выносил, в общем коридоре даже санки детские мои спер. А так, ночью мог приезжать, долбить в двери и орать, что подожжет всех... это было лет 7-9 назад… Сейчас у него жена и ребенок, работает, с ребенком время проводит, ну и родители его теперь рады и довольны делится Александра.