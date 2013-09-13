Свадьба «за колючей проволкой». В нижнетагильском СИЗО поздравляют молодоженов (ФОТО)

Была и официальная церемония под руководством представительницы тагильского ЗАГСа, и гости в составе сотрудников отдела спецучета и офицеров-воспитателей учреждения, и свадебные платья. А свидетельство о браке сотрудница ЗАГСа вручила новоиспеченным женам, а документы – мужьям. После этого, пары пообщались друг с другом на свидании.

Бесспорно, люди, находящиеся за «колючей проволокой» всё же остаются людьми, которые однажды совершили самую страшную ошибку в своей жизни. Кто-то женится на «второй половине», которую знали еще на свободе, кто-то нашел друг друга по переписке. Браки в местах лишения свободы отнюдь не редкость, чаще брак заключают невесты «с воли» с осужденными мужчинами.

Для следственно-арестованных свадьба становится событием, помогающим пережить время нахождения в следственном изоляторе, а затем и срок отбывания наказания, является своеобразным мостиком в будущее. К тому же статус супругов подразумевает возможность общения на долгосрочных свиданиях уже во время нахождения в колонии.

Кроме того, создание семьи, как правило, положительно влияет на человека, у него появляется дополнительный стимул для исправления, стремление начать жизнь с чистого листа, появляется и ответственность перед близким человеком.

Поэтому мы всегда идем навстречу нашим подопечным в их желании заключить брак со своими любимыми. С начала года в СИЗО-3 было проведено уже 12 свадеб, , -- рассказал заместитель начальника СИЗО-3 по кадрам и воспитательной работе подполковник внутренней службы Петр Колосов.