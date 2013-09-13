В квитанциях тагильчане обнаружили обман, в сумме превышающий 100 тысяч рублей

37-летняя женщина, ранее не судимая, похитила средства жильцов общежитий, расположенных по улицам Орджоникидзе и Тельмана на Вагонке. Так, в бухгалтерии предприятия печатались квитанции на оплату жилищно-коммунальных платежей. Женщина самостоятельно предавала платежки жильцам общежитий и принимала от них оплату наличными.

Летом, на удивление и возмущение жильцов, из-за накопившихся долгов на предприятие начали поступать жалобы. Люди «забили» тревогу – информация была передана в отделение полиции №17. Участковые уполномоченные полиции вместе со службой безопасности предприятия осуществили проверку, в ходе которой были выявлены махинации заведующей жилищным фондом.

Они установили, что в течение шести месяцев принимая от жильцов деньги по платежкам, напечатанным в бухгалтерии, злоумышленница перепечатывала новые квитанции, в которых занижала платежные суммы. Всю разницу от оплаты она «складывала к себе в карман», а в бухгалтерию сдавала меньшую сумму. В результате этих бумажных махинаций у людей и стали накапливаться долги.

В настоящее время по выявленным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 159 УК РФ, установлены около 20 человек, пострадавших от противоправных действий заведующей. Женщина призналась в содеянном, объясняя свои действия крайней нуждой в денежных средствах. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде сообщает дознаватель отдела полиции №17 Елена Пронина.

Полиция обращается к гражданам:

Не исключено, что есть еще жильцы, обманутые недобросовестной заведующей. Все пострадавшие могут обратиться в дежурную часть отдела полиции №17 по тел. 97-68-02.