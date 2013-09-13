В Нижнем Тагиле решается проблема с медицинскими кадрами

В Нижнем Тагиле работают 94 медицинских учреждения, 25 из них – государственные. В последние годы именно в них прослеживается тенденция к сокращению численности врачей. Государственная медицина «стареет»: увеличивается число работающих врачей-пенсионеров, в то время как молодежь в возрасте до 30 лет составляет только 12 %. Около трети выпускников-тагильчан не возвращаются в государственные больницы и поликлиники.

Укомплектованность госучреждений здравоохранения Нижнего Тагила врачебными кадрами, с учетом работы по совместительству, составляет 45%. Имеющиеся специалисты работают с двойной нагрузкой, не хватает терапевтов, педиатров, а также офтальмологов, отоларингологов, анестезиологов и др.

Считая существующую проблему комплексной, городская власть применяет и соответствующие подходы к ее решению. Принятая программа включает в себя такие направления, как создание условий для профессионального роста медиков, повышение уровня их социальной защищенности. При заключении трудового договора на срок не менее чем три года врачи с опытом работы будут получать единовременную выплату 400 тыс. рублей, врачи-выпускники медицинских вузов - 200 тысяч. Таким образом, за три года предполагается обеспечить тагильские учреждения здравоохранения как минимум 86 специалистами с высшим образованием.

Планируется также выплата медикам компенсации стоимости санаторно-курортной путевки, предоставление адресных социальных дисконтных карт. К Дню медицинского работника пенсионерам, ушедшим на заслуженный отдых из государственных бюджетных учреждений здравоохранения города, будет выплачиваться единовременная материальная помощь. Не забыта и профориентационная работа с молодежью, в том числе организация волонтерского движения «Юный помощник медработника».

Программа призвана повысить качество медицинских услуг в государственных учреждениях здравоохранения города, что неизбежно должно сказаться на уровне жизни тагильчан.

Принципиально важно, что меры социальной поддержки медработников намечены именно муниципалитетом. Мы очень рассчитываем на то, что тагильчане, которые сегодня учатся в медицинских учебных заведениях, прежде всего высших, завтра вернутся в родной город. Самым главным для молодых специалистов всегда был вопрос жилья.

Мы начинаем программу масштабного жилищного строительства. Подходы, которые намечены в этом направлении, действительно позволят городу иметь квадратные метры, которые ему нужны, в том числе для решения проблемы с медицинскими кадрами, -- заметил в связи с ее принятием Сергей Носов.

Стимулом для привлечения в Нижний Тагил врачей должна стать и Комплексная программа развития города, выполнение которой началось уже в этом году. Она включает в себя ремонт дорожной сети, модернизацию жилищно-коммунального комплекса, развитие городского хозяйства, строительство и реконструкцию объектов образования, спорта и культуры.