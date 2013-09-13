В России хотят повторно ввести программу утилизации авто

Наша страна, вступив во Всемирную Торговую Организацию, с одной стороны, облегчила деятельность компаний в ряде отраслей, а с другой, увеличила конкуренцию на российском рынке. Конечно, здоровая конкурентная борьба заставляет регулярно модернизировать собственные мощности, но, в то же время, может случиться так, что ряд компаний не смогут приспособиться к новым требованиям рынка и объявят о банкротстве. Если их число будет значительно, то это пагубно отразится на наполняемости федерального бюджета.

Российская автомобильная промышленность стремительно развивалась в последние 10 лет. Во многом это было обусловлено продуманной политикой государства. После вступления в ВТО, наша страна обязала иностранных производителей закладывать в стоимость новых автомобилей утилизационный сбор. Отечественная техника освобождалась от этого налога, гарантию будущей утилизации взяли на себя сами производители. В то же время, наша страна снизила пошлины на импортируемую технику говорит Иван Андриевский, управляющий партнер «2К-Аудит-Деловые консультации/Морисон Интернешнл».

Сейчас, когда Евросоюз счел эту меру протекционистской, наша страна согласилась установить единые требования для всех компаний. Но стагнация российской экономики заставляет руководство нашей страны искать пути преодоления этой ситуации. Для повышения покупательской активности предлагается вновь ввести государственную программу утилизации подержанных автомобилей. Эта программа уже действовала в РФ в 2010-2011 годов. С ее помощью новыми машинами обзавелись около 600 тыс. человек. Основной спрос пришелся на продукцию АвтоВАЗа. Кроме этой меры, сейчас в нашей стране действует государственная программа льготного автокредитования.

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