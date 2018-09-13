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#домахорошо
270 школьников Нижнего Тагила смогут отдохнуть в лагерях по льготной стоимости
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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270 школьников Нижнего Тагила смогут отдохнуть в лагерях по льготной стоимости

Сегодня, 18:25Общество
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