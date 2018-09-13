270 школьников Нижнего Тагила смогут отдохнуть в лагерях по льготной стоимости

Почти 270 юных тагильчан смогут в осенние каникулы отдохнуть в загородных лагерях по льготной цене. Заявки на приобретение путевки начнут приниматься от родителей с 25 сентября с 8 утра. Смена в лагерях начнется 28 октября и продлится до 8 ноября. Школьников готовы принять лагеря «Антоновский» и «Уральский огонек».

Подать заявки можно через МФЦ, либо через портал образовательных услуг Свердловской области, а также воспользоваться порталом госуслуг. Распределение путевок начнется 4 октября. Перед подачей документов родителям рекомендуется уточнить – весь ли необходимый пакет они собрали.