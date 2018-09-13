Благоустройство дворов Дзержинского района в Нижнем Тагиле выполнено на 65%

Во дворе на улице Зари, со слов подрядчика, уже заасфальтированы тротуары, утрамбовывается дорожное основание на внутриквартальных проездах, подготовлена территория под детские и спортивные площадки. Ежедневно на объекте задействовано 8 единиц техники и более 20 специалистов.

Большая часть подготовительных мероприятий проведена во дворе на Ленинградском проспекте - территория расчищена от старых деревьев и построек, вынут грунт под «дорожную подушку», завезён щебень, формируются проезды, начата установка бордюрного камня и отсыпка дорожного основания.