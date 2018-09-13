Благоустройство дворов Дзержинского района в Нижнем Тагиле выполнено на 65%

В Дзержинском районе продолжаются работы по благоустройству дворовых территории на Ленинградском проспекте и улице Зари. Степень готовности половины дворов «Служба заказчика городского хозяйства» оценила на 90%.
Во дворе на улице Зари, со слов подрядчика, уже заасфальтированы тротуары, утрамбовывается дорожное основание на внутриквартальных проездах, подготовлена территория под детские и спортивные площадки. Ежедневно на объекте задействовано 8 единиц техники и более 20 специалистов.
Большая часть подготовительных мероприятий проведена во дворе на Ленинградском проспекте - территория расчищена от старых деревьев и построек, вынут грунт под «дорожную подушку», завезён щебень, формируются проезды, начата установка бордюрного камня и отсыпка дорожного основания.
Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, степень готовности 4 дворов составляет 90%, ещё 4 двора готовы на 50%. На девятой территории работы начались недавно в виду объективных причин. До 1 ноября благоустройство дворов должно быть завершено.