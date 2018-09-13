Дебошир с рейса Екатеринбург-Москва оштрафован на 50 тыс. рублей

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Штраф в размере 50 тысяч рублей назначен 33-летнему пассажиру рейса Екатеринбург-Москва, который в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош в самолете.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: «Интерфакс-Урал»
33-летний житель Москвы устроил дебош в самолете, который летел из Екатеринбурга, в июне 2018 года. Тогда подсудимый ругался матом, приставал к бортпроводникам и находящимся поблизости пассажирам авиарейса. По свидетельству очевидцев, мужчина был пьян и пытался проникнуть в кабину пилотов. Кроме того, одного из пассажиров он ударил по лицу.
По сообщению сотрудников транспортной прокуратуры, мужчина извинился перед пострадавшим от его действий пассажиром, а также перед сотрудниками авиакомпании. Пострадавшему он выплатил 100 тысяч рублей за моральный ущерб. Все эти обстоятельства были учтены на суде. Теперь мужчина обязан выплатить 50 тысяч рублей штрафа.
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