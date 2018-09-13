Дебошир с рейса Екатеринбург-Москва оштрафован на 50 тыс. рублей

33-летний житель Москвы устроил дебош в самолете, который летел из Екатеринбурга, в июне 2018 года. Тогда подсудимый ругался матом, приставал к бортпроводникам и находящимся поблизости пассажирам авиарейса. По свидетельству очевидцев, мужчина был пьян и пытался проникнуть в кабину пилотов. Кроме того, одного из пассажиров он ударил по лицу.