Директор тагильской фирмы сообщил о падении плиты на работников только через три дня

Директор фирмы нарушил ТК РФ: он не вовремя уведомил надзорное ведомство о групповом несчастном случае. Об этом сообщил в разговоре с TagilCity.ru помощник прокурора Дзержинского района Андрей Бызов. Информация поступила только 10 сентября, хотя несчастный случай произошёл 7 сентября. По закону этот срок составляет не более суток.

Днём 13 сентября директор был вызван в прокуратуру на встречу с прокурором Дзержинского района Сергеем Гармашем. Там руководителю ООО СК «Монолит» вручили соответствующее представление.

Также сообщается, что семьи двух рабочих, пострадавших под 4-тонной бетонной плитой, получат моральную и материальную поддержку от работодателя. В настоящее время работники строительно фирмы находятся в коме, их состояние стабильно тяжелое.

С его стороны осуществляется моральная и материальная поддержка, связь с родственниками и главным врачом. Человек не бросает работников, интересуется их судьбой и здоровьем. В этом направлении продолжает работать, сообщил в разговоре TagilCity.ru помощник прокурора Дзержинского района Андрей Бызов.