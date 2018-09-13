Капитальный ремонт дома на улице Орджоникидзе в Нижнем Тагиле подходит к концу
Один из последних этапов капитального ремонта — обновление инженерных сетей — проходит в доме №1а на улице Орджоникидзе.
На сегодняшний день подрядчики ведут замену внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения в доме на улице Орджоникидзе, 1а. Это один из завершающих этапов капитального ремонта дома.
По словам представителя подрядчика, к началу отопительного сезона будут готовы сети теплоснабжения. Трубы горячего, холодного водоснабжения и водоотведения — немного позже.
Этот дом является одним из двух объектов, которые администрация города дополнительно включила в региональную программу капитальных ремонтов в многоквартирных домах.
Как рассказал начальник управления жилищного и коммунального хозяйства Егор Копысов, все работы по капитальному ремонту 52 домов уже завершены. В дополнительно включенных в программу домах на ул. Орджоникидзе, 1а и ул. Гражданской, 6 ремонтные работы подходят к концу.