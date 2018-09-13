Капитальный ремонт дома на улице Орджоникидзе в Нижнем Тагиле подходит к концу

На сегодняшний день подрядчики ведут замену внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения в доме на улице Орджоникидзе, 1а. Это один из завершающих этапов капитального ремонта дома.

По словам представителя подрядчика, к началу отопительного сезона будут готовы сети теплоснабжения. Трубы горячего, холодного водоснабжения и водоотведения — немного позже.

Этот дом является одним из двух объектов, которые администрация города дополнительно включила в региональную программу капитальных ремонтов в многоквартирных домах.