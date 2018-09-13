Коллекторы в Свердловской области оштрафованы на 1,3 млн рублей из-за жалоб граждан
Сегодня, 16:55Общество
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В 2018 году в Свердловской области коллекторы оштрафованы на 1,3 млн рублей по нарушениям, выявленным во время проверок, а также из-за жалоб местных жителей.
В Свердловской области коллекторские организации оштрафованы на 1,3 млн рублей за нарушения, выявленные во время плановых проверок и по обращениям граждан.
На текущий момент в законную силу вступили 30 судебных актов с назначением штрафов на общую сумму – 1,3 млн рублей. Основные нарушения были зафиксированы по статье «Нарушение законодательства при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», пишут «Вечерние ведомости».
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