Лидерами по экономике в России являются регионы с наибольшим количеством рабочих мест

Глава Росстата Александр Суринов предъявил статистику по самым высоким зарплатам в регионах России. Наибольший доход, согласно статистике, имеют жители Ямало-Ненецкого автономного круга – 100 617 рублей, на втором месте – Чукотский автономный округ – 98 291 рубль. Третье место у Москвы, средняя зарплата там равна 82 729 рублям. В Магаданской области – 82 тыс. рублей.

Аутсайдерами по данному показателю оказались Саратовская область, Мордовия, Карачаево-Черкесская республика, Алтайский край и Чеченская республика. В этих регионах средняя заработная плата равняется 26-28 тыс. рублей.

По мнению первого заместителя директора Института актуальной экономики Ивана Антропова, для того, чтобы оценить реальную картину по уровню среднего дохода, необходимо также учитывать пенсии, пособия, стипендии и иные виды доходов.

«Новые Известия» предлагают посчитать среднестатистический доход. Для этого необходимо взять семью, которая, согласно официальным данным, представляет из себя двух взрослых и одного ребенка. Среднедушевой доход, исходя из данных Росстата, умножить на количество человек. В результате полученных данных, получается рейтинг регионов с самыми обеспеченными семьями.

В лидерах оказывается снова Магаданская область (154,7 тыс. рублей), Московская область (135,6 тыс. рублей), ХМАО (133,7 тыс. рублей), Хабаровский край (127,8 тыс. рублей) и Якутия (127 тыс. рублей).

Среди лидеров по самым бедным семьям Республика Алтай (57,5 тыс. рублей), Республика Калмыкия (52,4 тыс. рублей), Карачаево-Черкесская республика (51,9 тыс. рублей), Республика Ингушетия (47,3 тыс. рублей) и Республика Тыва (45,7 тыс. рублей).

На самых последних позициях оказалась Тыва, однако по уровню зарплат она занимает 20 место из 85. Зарплаты в республике хорошие благодарю развитому угольному производству, но рабочих мест в угольных шахтах не так много.

Практика показывает, что доходы жителей могут существенно отличаться от зарплаты в регионе. Например, Свердловская область находится на 28 месте по зарплатам и на 13-м по доходам семьи. Это доказывает, что человек может содержать свою семью, не имею высоких цифр в отчетах по доходам.

«Новые Известия» считают, что уровень доходов прямо пропорционален количеству рабочих мест в области и предлагает рейтинг регионов по количеству новых рабочих мест с поправкой на численность населения.

В Магаданской области 7,44 места на 1000 жителей, в Московской области, совершившей скачок на 7 место по доходам, было создано 2,72 места на 1000 жителей, в ХМАО 2,99 мест на 1000 жителей, в Хабаровском крае 1,98 место на 1000 жителей.

Если сравнить с регионами-аутсайдерами по доходам: в бедной Калмыкии создано только 1,05 рабочих мест на 1000 жителей, в Тыве - только 0,45 мест на 1000 жителей, в КЧР и того меньше – 0,44 места.

Отсюда вывод – чем больше рабочих мест, тем выше среднестатистический доход.