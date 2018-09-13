Минкультуры обязало музеи Нижнего Тагила оцифровать экспонаты к 2025 году

Минкульт РФ опубликовало приказ, в соответствии с которым все экспонаты российских музеев в течение 7 лет должны быть включены в комплексную автоматизированную музейную информационную систему (КАМИС). Если учреждения не успевают произвести оцифровку коллекций в назначенный срок, то их должны будут изъять. Музеям Нижнего Тагила для выполнения требований министерства потребуется на начальном этапе 400 тыс. рублей. Эти средства будут направлены на закупку необходимого оборудования.

Для того чтобы оцифровать предмет, нужно, во-первых, очень качественно сфотографировать его со всех сторон. При этом должны быть видны все мелкие детали. Также необходимо внести множество данных: точные измерения, материал, дату и место изготовления, автора экспоната – всего около сотни пунктов,рассказала замдиректора по науке Нижнетагильского музея изобразительных искусств Елена Ильина.

Нерешённой остаётся проблема с кадрами, которые должны будут выполнять монотонную работу по внесению коллекции в информационную систему. Пока что неизвестно откуда поступят новые сотрудники и где будут взяты средства на оплату их труда.

Принимать людей для оцифровки начнём в следующем году и продолжим в 2020. Минимальное количество человек, которые смогут оцифровать такой огромный массив данных в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» - 20 человек, а в музее искусств – не более двух,отметила начальник управления культуры мэрии Светлана Юрчишина.