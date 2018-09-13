Нижнетагильская СДЮСШОР «Аист» заняла третье место на премии «События России»

В Москве прошло вручение всероссийских профессиональных премий «События России» и «Маршруты России». Их целью было выявить и наградить лучшие событийные фестивали России.

Центр развития туризма Нижнего Тагила выдвинул на премии три проекта: Фестиваль рыжих, гору Долгую и туристический маршрут «История и современность тагильского подноса».

В номинации «Площадка для проведения событий. Общественные пространства» третье место заняла СДЮСШОР «Аист» на горе Долгой.