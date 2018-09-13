Нижнетагильская СДЮСШОР «Аист» заняла третье место на премии «События России»
Сегодня, 13:15Общество
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12 сентября в Москве были подведены итоги всероссийских профессиональных премий «События России» и «Маршруты России». Нижнетагильская СДЮСШОР «Аист» на горе Долгой заняла третье место в номинации «Площадка для проведения событий. Общественные пространства».
Сюжеты: Нижний Тагил
В Москве прошло вручение всероссийских профессиональных премий «События России» и «Маршруты России». Их целью было выявить и наградить лучшие событийные фестивали России.
Центр развития туризма Нижнего Тагила выдвинул на премии три проекта: Фестиваль рыжих, гору Долгую и туристический маршрут «История и современность тагильского подноса».
В номинации «Площадка для проведения событий. Общественные пространства» третье место заняла СДЮСШОР «Аист» на горе Долгой.
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Спортивный объект на горе Долгой имеет комплекс трамплинов, на которых несколько раз в год проводятся соревнования мирового уровня. Спортивные события притягивают к себе туристов со всей России и из-за рубежа, сообщает Центр развития туризма Нижнего Тагила.
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