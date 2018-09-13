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Нижнетагильская СДЮСШОР «Аист» заняла третье место на премии «События России»
Сюжеты:
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Нижнетагильская СДЮСШОР «Аист» заняла третье место на премии «События России»

Сегодня, 13:15Общество
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