Пожарные извещатели установлены в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила

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Многодетные семьи Нижнего Тагила, проживающие в Тагилстроевском районе, стали обладателями пожарных извещателей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Рейд по установке пожарных извещателей в частных домах многодетных семей Тагилстроевского района прошел в Нижнем Тагиле.
Сотрудники Отдела мероприятий ГО МБУ «Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила» совместно со специалистами Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила и ГГО рассказали членам семей об устройстве аппарата и принципах его работы. Кроме того всем были выданы памятки по пожарной безопасности.
Планируется, что подобные рейды будут проходить регулярно. Это позволить обеспечить пожарную безопасность в местах проживания социально-незащищенных тагильчан, а также снизить уровень смертности при пожарах, информирует МБУ «Центр защиты населения и территории Нижнего Тагила».
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