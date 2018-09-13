Пожарные извещатели установлены в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила

Сотрудники Отдела мероприятий ГО МБУ «Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила» совместно со специалистами Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила и ГГО рассказали членам семей об устройстве аппарата и принципах его работы. Кроме того всем были выданы памятки по пожарной безопасности.