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#домахорошо
Приговор бывшему вице-мэру Арамиля Александру Мельникову оставлен в силе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Приговор бывшему вице-мэру Арамиля Александру Мельникову оставлен в силе

Сегодня, 23:30Общество
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