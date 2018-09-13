Приговор бывшему вице-мэру Арамиля Александру Мельникову оставлен в силе

Чиновник был осужден за получение взятки в особо крупном размере. В 2017 году он получил документы на жилплощадь в новостройке. Квартира площадью 52 кв. м оценивается в 2,3 млн рублей.

Мельников убедил руководство компании-застройщика, что именно от него будет зависеть сдача дома, поскольку он занимался приемом заявлений на выдачу разрешений для строительства.

По словам Александра Мельникова, за квартиру он платил, заплатив при этом 1,8 млн рублей застройщику. В компании ему предложили получить ордер, но выдали его не на 1,8 млн, а на 2,3 млн. чиновник был задержан при выходе из помещения компании. Также он утверждает, что уголовное дело в отношении него возбуждено из-за выборов главы Арамиля, в которых он участвовал.