Свердловские города отказывают в предоставлении земли для многодетных семей

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Муниципалитеты Свердловской области не поддержали идею регионального правительства о выплате многодетным семьям денежных средств вместо положенного законом бесплатного участка земли для строительства дома. Причинами являются отсутствие свободных земель вблизи городов и дороговизна создания инфраструктуры.
Свердловские города направили заявки в региональное Министерство финансов с просьбой об увеличении расходных полномочий в связи с выплатой компенсаций. С точки зрения закона мера будет закреплена только за теми многодетными семьями, которые находятся в общеобластной очереди на земельный участок. Чтобы расширить перечень льготников, необходимы изменения в законодательстве области.
Как отмечает «Правда УрФО», другая проблема состоит в том, что выплата в 200 тыс. рублей для ряда территорий вблизи Екатеринбурга оказывается ниже стоимости участка. Это может толкнуть льготников к отказу от компенсаций и требованию земельных участков через суд.
Об отсутствии свободных участков уже сообщили такие города, как Сысерть, Березовский и Верхняя Пышма.
Материалы по теме
городденьгиСвердловская областькомпенсацияминистерство финансовобластное правительствомногодетная семьяземельный участок
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей