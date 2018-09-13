Тагильский школьный автобус возобновит рейс Верхняя Черемшанка - школа № 23

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Школьный автобус с направлением Верхняя Черемшанка – школа № 23 возобновит движение в Нижнем Тагиле, на время ремонтных работ на улице М. Горького учащиеся будут ездить по специальному маршруту.
Источник: «Тагил-ТВ»
Безопасный маршрут для перевозки школьников из Верхней Черемшанки в школу № 23 утвержден в Нижнем Тагиле. Из-за ремонта дорожного полотна на улице М. Горького транспортный поток направлялся через промышленную зону, поэтому изначально ГИБДД не согласовало рейс автобуса.
Был разработан временный маршрут, пока закрыта дорога, по которой осуществлялся подвоз детей с Верхней Черемшанки в школу № 23. Этот маршрут согласован с ГИБДД, проведены все необходимые мероприятия по ремонту дорожного покрытия. Со вторника мы начнем осуществлять перевозку детей. рассказала начальник управления образования администрации города Татьяна Удинцева.
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Видео: «Тагил-ТВ»
После окончания ремонта дороги на улице М. Горького, автобус снова начнет ездить по привычному маршруту.
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