Тагильский школьный автобус возобновит рейс Верхняя Черемшанка - школа № 23

Безопасный маршрут для перевозки школьников из Верхней Черемшанки в школу № 23 утвержден в Нижнем Тагиле. Из-за ремонта дорожного полотна на улице М. Горького транспортный поток направлялся через промышленную зону, поэтому изначально ГИБДД не согласовало рейс автобуса.

Был разработан временный маршрут, пока закрыта дорога, по которой осуществлялся подвоз детей с Верхней Черемшанки в школу № 23. Этот маршрут согласован с ГИБДД, проведены все необходимые мероприятия по ремонту дорожного покрытия. Со вторника мы начнем осуществлять перевозку детей. рассказала начальник управления образования администрации города Татьяна Удинцева.

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