Житель Качканара получил 5 месяцев колонии за неуплату алиментов

В мае 2017 года жителю Качканара назначили 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% зарплаты за то, что он не принимал участия в содержании несовершеннолетнего ребенка.

Однако обвиняемый после привлечения к ответственности задолженность по алиментам не погасил. Государственный обвинитель предложил ужесточить меру наказания в отношении неплательщика.