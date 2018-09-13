Житель Качканара получил 5 месяцев колонии за неуплату алиментов

В Качканаре 50-летний местный житель приговорен к 5 месяцам колонии за уклонение от уплаты алиментов на содержание ребенка.
В мае 2017 года жителю Качканара назначили 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% зарплаты за то, что он не принимал участия в содержании несовершеннолетнего ребенка.
Однако обвиняемый после привлечения к ответственности задолженность по алиментам не погасил. Государственный обвинитель предложил ужесточить меру наказания в отношении неплательщика.
Мировой судья судебного участка № 3 Качканарского района постановил, что 50-летний обвиняемый виновен в совершении преступления по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, если деяние совершено неоднократно). Мужчина был приговорен к 5 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.