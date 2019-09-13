Екатеринбургский театр юного зрителя прокомментировал постановку с изнасилованием

Спектакль был показан в рамках фестиваля «Реальный театр» драмтеатром из Пскова на площадке ТЮЗа.

Как пояснили в пресс-службе ТЮЗа, указанный спектакль имеет возрастные ограничения 18+, и они специально не занимались формированием зрительской аудитории. Зрители самостоятельно приобретали билеты в кассах. Если в зале присутствовали дети, то они пришли в театр со взрослыми.

На входе, если контролёрам казалось, что подросток не подходит по возрасту под категорию, родителям и сопровождающем говорилось о том, что есть возрастные ограничения, и они берут на себя ответственность, за то, что они увидят,сказали в пресс-службе.

Также в театре отметили, что требовать паспорт на входе для определения возраста они не имеют права.