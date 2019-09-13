Мэрия Нижнего Тагила выделила дрессировочному центру площадку для тренировки собак

Тренировки с собаками проводятся уже не первый год. Сейчас они проходят в небольшом зале на ГГМ.

Восемь лет просили помощи у мэрии и, в этом году нам пошли на встречу. Участок был выделен бесплатно,рассказала Наталья Бузина.

Площадка будет открыта на заброшенном стадионе по адресу Лебяжинская 1а. Планируется организовать условия для подготовки специалистов, испытаний, занятий, семинаров, создание площадки для танцев собак и дрессировки.

Сейчас организаторам необходима помощь. До холодов планируется разровнять участок, поставить забор и столбы, обеспечить площадку светом, а также завезти песок и щебень. Наталья Бузина рассказала, что откликнулись три волонтера и клиенты, которые остались неравнодушными.